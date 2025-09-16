Escrutinio final: cuándo estarán los resultados definitivos

Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del pasado 7 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, junto a la presencia de funcionarios bonaerenses, autoridades electorales y apoderados y fiscales de las fuerzas políticas que participaron en los comicios.

El espacio preparado para la realización del escrutinio dispone de cincuenta mesas de trabajo integradas por personal de la Junta Electoral y del Juzgado Federal con competencia electoral. En dichas mesas también podrán estar presentes fiscales de las fuerzas políticas que participaron en las elecciones.

El escrutinio definitivo consiste en el recuento definitivo de los votos emitidos el día de los comicios. Se realiza mediante la constatación de las actas de escrutinio y los certificados de escrutinio. En caso de que surgieran diferencias que pudieran requerir una clarificación, las fuerzas políticas pueden solicitar a la Junta Electoral la apertura de las urnas en cuestión, y ésta será la encargada de resolver sobre la pertinencia o no de la solicitud.

Para la realización del escrutinio definitivo se procesarán los resultados de las votaciones en las 41.189 mesas que funcionaron en todo el territorio de la provincia el pasado 7 de septiembre. El procedimiento prevé que se analice la primera hoja del acta correspondiente a cada mesa, que contiene las categorías de cargos a escrutarse (diputados y senadores provinciales, según la sección electoral; concejales y consejeros escolares en cada municipio) en presencia de los fiscales. Una vez controlada el acta y cargados los guarismos, los fiscales podrán realizar una verificación.

Concluida cada jornada de escrutinio se certificarán mediante acta los resultados de los distritos electorales cuyo análisis de documentación hubiese finalizado en el recinto en esa jornada. Dicha acta será publicada en la página web de la Junta Electoral. Los apoderados de las fuerzas políticas podrán efectuar pedidos de revisión o ratificar pedidos de apertura de urnas efectuados en el recinto, para lo cual deberán acompañar la presentación con la documentación original que avale su petición.

Se estima que el escrutinio podría estar concluido en un plazo de entre diez y quince días, dependiendo de si se presentan o no pedidos de aperturas de urnas. Luego de ese plazo los resultados definitivos serán publicados de manera oficial.

