Un llamado al cuidado del Punto Verde

La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Zárate pidió la comunidad su colaboración para mantener en óptimas condiciones el uso de los Puntos Verdes creados por el área mencionada en la esquina de Alem y Hipólito Yrigoyen, recordado que son fundamentales para la recuperación de materiales reciclables.

En ese sentido, recordaron que en los Puntos Verdes solo deben depositarse materiales reciclables limpios y secos (plástico, vidrio, papel, cartón, metal). Además, no deben disponerse en estos lugares : restos de obra y construcción (escombros, durlock, membranas, etc.), residuos orgánicos o restos de comida y ropa o telas.

También aclararon que cuando el contenedor esté colmado, se debe esperar a que sea vaciado antes de continuar con la disposición de materiales, para evitar rebalses que afectan el orden y la higiene del lugar.

Agregaron que los siguientes residuos especiales NO deben colocarse en los Puntos Verdes de reciclables : pilas y baterías, residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) y aceite vegetal usado. Estos materiales deben acercarse al tanque de recepción habilitado, donde nuestro equipo los recibe y acomoda bajo techo, garantizando un manejo seguro y responsable.

“Con la colaboración de todos, mejoramos la gestión de residuos y cuidamos el ambiente”, concluyeron desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Zárate.

Bolsas de residuos acumuladas el domingo pasado en la esquina de Alem e Hipólito Yrigoyen, donde funciona uno de los Puntos Verdes de la ciudad.