Ya está funcionando con algunas especialidades el sanatorio Anchorena en la Costanera

El municipio firmó un Acta Acuerdo con la firma Austral Salud SA para la construcción de una clínica privada en Zárate Chico, al lado del gimnasio Diego Armando Maradona, recientemente inaugurado.

El convenio suscripto en el 2015 fue el puntapié inicial para el inicio de las obras y concretar el interés del sector privado en aportar al sistema de salud.

La idea es que allí se construya una clínica de alta complejidad, y es por eso que planificaron un edificio de seis plantas. Allí trabajarán de forma permanente 150 empleados y estiman recibir 400 pacientes por día.

La obra civil ya fue culminada e inaugurada en noviembre del año pasado, y el gremio UPCN será quien administre tal entidad.

En los últimos días, el intendente, Marcelo Matzkin, confirmó que el sanatorio ya comenzó a funcionar en algunas de sus especialidades y que, con el correr de estos últimos meses del 2025 se irán incorporando más. El trascendido indica que los consultorios externos funcionarán en la Clínica Privada del Carmen y que sólo en el edificio de costanera estarán las especialidades de alta complejidad, internación y otros estudios no ambulatorios.

En cuanto al edificio, la clínica contará con áreas de acceso principal, atención y admisión de pacientes, servicio de guardia completo de varias especialidades, sala de observación de paciente, sala de yeso, shock room y áreas de apoyo.

También con servicios de imágenes (T.A.C., resonador magnético, Rx, mamografía, ecografía, densitometría y laboratorio de análisis clínicos. Además, funcionará un centro obstétrico-quirúrgico que constará de tres quirófanos, una sala de partos, un área de atención al recién nacido, cuatro puestos de recuperación post-quirúrgica, vestuarios, office y áreas de apoyo; Neonatología completa para doce puestos, la internación materna y la pediátrica y un sector de habitaciones para corta estadía destinado a pacientes principalmente de cirugía ambulatoria.

Se estima que puedan entrar 40 habitaciones individuales, con un total de 100 camas teniendo en cuenta las de terapia, consultorios externos y otros servicios.

Contará con un área específica para hemodinamia, una central de esterilización, farmacia, cocina, depósitos, administración y dirección, auditorio, una confitería y áreas complementarias.

La puesta en funcionamiento del establecimiento permitirá ampliar la red de prestaciones de salud ofrecidas a los afiliados de Unión Personal y Accord Salud y a toda la comunidad, con el resto de las obras sociales.

Además de garantizar una atención médica de calidad, generará 500 puestos de trabajo y permitirá una dinamización de la economía local.