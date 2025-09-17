El intendente Matzkin y funcionarios recibieron a vecinos de COVEPAM III

Durante la mañana de ayer, en el salón de actos de la Municipalidad de Zárate se realizó un encuentro de autoridades del Departamento Ejecutivo con vecinos del barrio COVEPAM III.

La reunión estuvo directamente relacionada a plantear futuras tareas conjuntas que se abordarán en el mencionado barrio, entre ellas, conexiones a la red cloacal, mantenimiento, y trabajos complementarios.

Participaron de la charla, el Intendente Municipal, Marcelo Matzkin, el secretario de Gobierno, Ignacio Suarez Ogallar, el secretario de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos, Sergio Agostinelli, y el presidente de Endeza, Alejandro Semmartin.