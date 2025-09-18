10K Tenaris: Llega la 20° edición de una de las carreras más convocantes de la provincia de Buenos Aires

Este año la histórica carrera organizada por Tenaris tendrá lugar el domingo 12 de octubre y como todos los años se podrá participar en dos modalidades 3K Recreativo y 10k Competitivo

En los próximos días comenzará la inscripción para la 10K Tenaris, una de las carreras más convocantes del corredor norte bonaerense, que este año celebra su 20° aniversario. La tradicional competencia, con largada en el Campito de Siderca de Campana (Luis Costa y Balcarce), será el domingo 12 de octubre a las 9hs. Como todos los años, se espera que miles de corredores tiñan de color las calles de la ciudad.

Se podrá participar en dos modalidades: 3K Recreativo y 10K Competitivo y para participar será necesario completar el proceso de inscripción, que tiene una etapa online y otra presencial, presentar un apto físico (solo si te inscribís en los 10 KM) y la donación de un alimento no perecedero. El donativo recolectado se entregará luego de la carrera a instituciones de bien público de Campana y Zárate.

Cada corredor recibirá una remera, y aquellos que compitan en la prueba de 10K, un chip para registrar su tiempo de carrera. El link con el detalle para la etapa de inscripción online y los días y horarios de las oficinas de atención presencial serán comunicados en los próximos días.