Mostaza inauguró su local en Zárate

Este jueves por la mañana, en pleno centro de la ciudad, la reconocida cadena de comida rápida Mostaza inauguró un nuevo local en la esquina de Félix Pagola y Rivadavia.

El intendente municipal, Marcelo Matzkin, junto al secretario de Gobierno, Ignacio Suárez Ogallar, y el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, participaron del evento. Durante la apertura, dieron la bienvenida a los responsables del local, saludaron a los nuevos empleados y recorrieron las instalaciones.

Cada nueva apertura de la cadena representa una oportunidad para que jóvenes de la zona accedan a su primer empleo formal, contribuyendo así al desarrollo económico local. Mostaza es una empresa argentina de comida rápida con más de 20 años de trayectoria, especializada en hamburguesas, sándwiches, postres y cafetería.