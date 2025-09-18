Este jueves por la mañana, en pleno centro de la ciudad, la reconocida cadena de comida rápida Mostaza inauguró un nuevo local en la esquina de Félix Pagola y Rivadavia.
El intendente municipal, Marcelo Matzkin, junto al secretario de Gobierno, Ignacio Suárez Ogallar, y el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli, participaron del evento. Durante la apertura, dieron la bienvenida a los responsables del local, saludaron a los nuevos empleados y recorrieron las instalaciones.
Cada nueva apertura de la cadena representa una oportunidad para que jóvenes de la zona accedan a su primer empleo formal, contribuyendo así al desarrollo económico local. Mostaza es una empresa argentina de comida rápida con más de 20 años de trayectoria, especializada en hamburguesas, sándwiches, postres y cafetería.
Mostaza inauguró su local en Zárate
