Contra la privatización de Nucleoeléctrica

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno enviará un decreto para vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa operadora de las centrales nucleares Atucha I yAtucha II en Lima y Embalse en Córdoba.

Gremios vinculados al sector energético nuclear manifestaron de manera unánime su repudio al plan del Gobierno Nacional de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica. A través de comunicados oficiales, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (ATCNEA) y el Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná coincidieron en señalar que la medida significa un “retroceso histórico que pone en riesgo la soberanía energética del país, la continuidad de proyectos estratégicos y décadas de inversión pública y conocimiento acumulado”.

LyF Regional

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza advirtió, bajo el lema “decisiones que hipotecan el futuro energético del país”, que la venta de acciones de NA-SA implica “regalar décadas de inversión y trabajo de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el crecimiento del sector nuclear argentino”. Asimismo denunció que detrás de la operación “no hay justificación técnica ni económica” y consignó que las prioridades del gobierno “no están orientadas al fortalecimiento del plan nuclear argentino, sino a entregar a manos privadas años de desarrollo estratégico, sin una visión soberana ni a largo plazo”. El comunicado también resalta que Nucleoeléctrica Argentina “no solo es una empresa rentable, sino que cuenta con un recurso humano de altísimo nivel, difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo”.

Asociación de técnicos de CNEA

La Asociación de Técnicos de la CNEA alertó que el ingreso de capitales privados, nacionales e internacionales, “abre la puerta a intereses ajenos al bienestar del pueblo argentino y a la planificación estratégica del sector energético”. También subrayaron riesgos como la pérdida de autonomía en decisiones estratégicas, la desarticulación del ecosistema científico-tecnológico nuclear y la posible desinversión en investigación y desarrollo.

Luz y Fuerza Zona del Paraná

En la misma línea, el Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná denunció que “sin soberanía energética no hay desarrollo, no hay industria y no hay justicia social”. En ese sentido acota que “la política oficial se orienta al desguace del sector nuclear y la privatización ruinosa de empresas del estado, pilares estratégicos de la Nación Argentina”; y exigió la inmediata marcha atrás de las medidas que afectan al sector nuclear y a sus trabajadores.

ATE

“Con el anuncio del decreto para privatizar en parte nuestra empresa, no sólo se pierde soberanía, sino, además se pone en riesgo la fuente de trabajo y los derechos conquistados, los cuales están garantizados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) vigentes”, reclamaron desde el gremio de ATE.

“Hoy más que nunca es necesario unirnos para evitar cualquier intento de privatización, incluso bajo modelos ‘mixtos’ con participación público-privada y la promesa de un supuesto control estatal”, anticiparon.

El anuncio de la privatización de Nucleoeléctrica ha causado zozobra en distintos sectores de la sociedad.

No obstante es necesario aclarar que, de los detalles que han trascendido, se puede inferir que aunque se llevará a cabo el proceso privatizador el Estado Nacional mantendría el porcentaje mayoritario, lo que garantiza el control estratégico de la actividad. Asimismo, las centrales continuarían operando con normalidad y con los máximos estándares de seguridad ya que, según los términos que contendría la norma, el objetivo de la incorporación de capital es fortalecer las capacidades operativas y atraer inversiones.