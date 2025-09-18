Casa del Docente celebró el Día del Maestro

Como todos los años, un nutrido grupo de docentes participaron del festejo por el Día del Maestro en “La Querencia” de la Costanera de Zárate, organizado por la subcomisión de Eventos de la Casa del Docente.

El almuerzo fue amenizado por el baile de Carmen Benítez y su compañero Luis de la Cruz (pertenecientes a la escuela de folklore “Tradiciones de Escalada”, el canto de Silvina Farías y la voz incomparable de Silvia López y la improvisación teatral de Claudia Menéndez.

El momento más emotivo estuvo presente en el homenaje a la docente Alides de Silva, quien el primero de septiembre cumplió 101 años.

También hubo muchos sorteos y cada uno de los presentes se fue con un premio gracias a la generosidad de los comercios de la ciudad. Entre los premios, se sorteó un viaje a San Antonio de Areco para 18 personas y otro a Mar del Plata; ambos gentileza de “Océano Azul Turismo”, a través de Héctor y Daniel.

La Comisión Directiva de la Casa del Docente.

Cuándo termina el ciclo lectivo en 2025

Los alumnos, docentes y personal que se desempeña en establecimientos educativos que deseen saber cuándo es el último día de clases 2025, deberán tener en cuenta que la fecha de finalización del ciclo lectivo oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción del país.

Estas fechas varían en cada territorio del país, ya que cada provincia tiene la potestad de determinar su propio calendario escolar y cómo se llevará adelante el año lectivo en cada caso. Por este motivo, la fecha del último día de clases no suele ser la misma en los distintos distritos, como también ocurre con el primer día del ciclo lectivo o el receso invernal.

En todos los casos se prevé el cumplimiento de 190 días de clases, que es el requisito establecido por el Consejo Federal de Educación y que abarca a todas las provincias, independientemente de su esquema específico.

En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el ciclo lectivo finaliza el 22 de diciembre de 2025.