“Estamos haciendo realidad una nueva Ruta 4 que será clave para el desarrollo de la zona”

El desarrollo del corredor Río Luján-Cardales es uno de los principales ejes del crecimiento de Campana en los últimos años. Y allí se está realizando un proyecto fundamental para su consolidación: la repavimentación de la Ruta 4.

En ese sentido, el intendente de Campana, Sebastián Abella se hizo presente en la zona para supervisar el avance de los trabajos de la etapa inicial del proyecto, que contempla los primeros 3 kilómetros de la calzada desde la Colectora de la ruta Panamericana.

Este tramo se reconstruye con un paquete estructural de hormigón y tendrá 7 metros de ancho. Además, se realizarán mejorados en las banquinas y también dársenas para el transporte público en la zona de la escuela de Río Luján.

“Estamos haciendo realidad una nueva Ruta 4 que será clave para el desarrollo de esta zona de la ciudad y la vida de todos los vecinos del corredor”, aseguró Abella.

El jefe comunal se mostró satisfecho con el avance de la obra, al tiempo que les pidió “paciencia y precaución” a los vecinos que transitan diariamente por la zona y se encuentran con demoras en la circulación.

