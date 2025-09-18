Contra el desfinanciamiento en educación

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) Seccional Zárate, gremio que agrupa a los docentes de todos los niveles y modalidades (primaria, secundaria, especial, inicial, psicología, educación física, etc.) en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, llevó adelante un reclamo en Plaza Mitre contra el desfinanciamiento educativo por parte del Gobierno nacional.

En este sentido, se convocaron en la esquina céntrica de Belgrano y Justa Lima, donde exhibieron pancartas a los automovilistas y transeúntes que decían: “La educación necesita financiamiento, rechazamos el presupuesto de Milei para educación del 0,75% del PBI. La educación es un derecho, Basta Milei”.

Menos financiamiento

Para Suteba, con estas proyecciones irreales, el presupuesto reduce nuevamente el financiamiento educativo en relación al PBI: En 2023 alcanzaba el 1,44% del PBI. En 2024 cayó al 0,86% del PBI. En 2026 se prevé que se reduzca al 0,75% del PBI, según las cifras oficiales.