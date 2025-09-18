El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desarrolló Más Trabajo, Menos Reincidencia: un programa basado en políticas de producción, trabajo y formación laboral para la población privada de la libertad cuyo objetivo es reducir los índices de reincidencia.

A través de este programa se pusieron en funcionamiento Polos Industriales de Unidades Penitenciarias. Por ejemplo, el Polo Industrial de Mobiliario Escolar de la Unidad Penitenciaria N°57 de Campana comenzó a producir en enero de 2025 bancos y sillas de escuela según los diseños oficiales de Educación PBA, combinando hierro pintado con melamina. Para el 2026, se planifica la producción para 25 aulas escolares. El polo cuenta con 25 trabajadores privados de la libertad, que forman parte del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

NÚMEROS

En la actualidad hay 16.035 trabajadores y trabajadoras que realizan actividades laborales en Unidades Penitenciarias Bonaerenses.

-9 Polos Industriales en funcionamiento.

-5 para el Programa Qunita Bonaerense: Polo Industrial en Olmos.

-4 Polos Textiles en U8 Los Hornos, U9 La Plata, U32 Florencio Varela y U51 Magdalena.

-1 Polo industrial de mobiliario escolar en Campana.

-1 Polo industrial textil para confección de guardapolvos en U37 Barker.

-1 Polo industrial textil para confección de productos textiles para personal de salud en U33 Los Hornos.

-1 Polo de carpintería en melamina que produce estanterías para las viviendas que entrega Hábitat PBA.

-2 Polos Industriales en marcha para la producción de mobiliario urbano de hormigón en las Unidades 59 y 60 de Merlo. Van a producir mesas y bancos para espacios públicos, baldosas para veredas, bloques y adoquines. Actualmente están trabajando con los primeros prototipos de los productos.

