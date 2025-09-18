Nuevos horarios de carga y descarga en la zona céntrica

HORARIO Y CALLES

El nuevo horario de carga y descargar es de 6 de la mañana hasta las 9:30 horas y de las 15:30 a 17:30 horas. Se aplicará de acuerdo al siguiente detalle de calles: Leandro N. Alem desde Mitre hasta Bolívar; Alte. Brown desde Mitre hasta Bolívar; Justa Lima desde Mitre hasta Bolívar; 19 de Marzo desde Mitre hasta Bolívar; San Martín desde Mitre hasta Bolívar; Hipólito Yrigoyen desde Leandro N. Alem hasta San Martín; General Pinto desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Castelli desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Ameghino desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Rómulo Noya desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Independencia desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Ituzaingó desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Belgrano desde Leandro N. Alem hasta San Martín; Rivadavia desde Leandro N. Alem hasta San Martín y Bolívar desde Florestano Andrade hasta Maipú.

MUDANZAS

Al mismo tiempo, el municipio de Zárate tiene la potestad de establecer horarios diferenciales para carga y descarga en el marco de tareas de mudanzas, y a establecer la obligatoriedad de comunicar con veinticuatro horas de anticipación la realización de mudanzas en las calles delimitadas antes mencionadas.

MULTAS

En tanto que las multas previstas para las empresas de transporte que no se adecúen a este horario de carga y descarga, rondarán los 30 mil pesos en promedio.