Espert, Ritondo y Matzkin visitaron el Parque Industrial como inicio de la campaña nacional

La Libertad Avanza retomó la campaña en la provincia de Buenos Aires con un cambio de estrategia respecto a las elecciones en las que perdió feo con el peronismo y a nivel local.

Por un lado, cambió el eslogan y sumó apellidos a la mesa que seguirá conduciendo Sebastián Pareja y se enfocará en diferentes sectores de la sociedad.

La mesa política bonaerense se reunió el pasado lunes para “afinar la sintonía” entre todos los sectores que la componen. Sebastián Pareja, que presentó su renuncia tras la derrota electoral, y ya no será el único responsable de las decisiones, aunque seguirá siendo el jefe de campaña. Ahora también tendrán silla Karina Milei, Santiago Caputo -estratega silencioso del proceso electoral del 7 de septiembre-, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko y José Luis Espert, el primero de la lista violeta.

La mesa ampliada conversará las acciones en conjunto y Pareja tendrá la decisión final. Una vez que la mesa nacional, encabezada por Javier Milei, baje los lineamientos generales de la estrategia en todas las provincias, la plana provincial la adaptará a Buenos Aires. Por el momento, se sigue discutiendo dónde buscar más votos, siempre mirando el mapa del conurbano.

En principio, la campaña será con pocas actividades y sectorizadas. Comenzó ayer en el polo industrial de nuestra ciudad, con la visita de José Luis Espert y Christian Ritondo visitando la planta de Eittor, en el Parque Industrial, luego se trasladó al Centro, para charlar con jóvenes y culminó en la planta de neumáticos para camiones Malvinas Argentinas, en la colectora de la Ruta Panamericana.

Recorrida por empresas junto al intendente

El candidato a diputado nacional, José Luis Espert fue recibido por representantes de la empresa Eittor, ante una lluvia intensa. Allí estaban los referentes de La Libertad Avanza local, los concejales electos Fabián Cracco y Verónica Firmani. Las diputadas electas, Natalia Blanco y Ana María Corvino. Y luego llegó el intendente Marcelo Matzkin, y el Jefe de Gabinete Juan Novelli, acompañando al diputado Christian Ritondo. Allí se reunieron con Carlos Patricio, el propietario de la empresa, quien los llevó de recorrida por la planta y explicó las ventajas del reciclaje y los desafíos que aún restan por concretarse en materia de medio ambiente en Zárate para continuar coordinando acciones entre el municipio, el sector industrial y la propia firma en materia de generación de energía con desechos orgánicos e inorgánicos.

Tanto Espert como Ritondo se mostraron interesados en generar proyectos vinculados a remediar el ambiente y la problemática que mantiene la provincia de Buenos Aires y el país en esta materia, con muy bajo porcentaje de desechos reciclados y reutilizados. Promediando el mediodía, las actividades se trasladaron al Centro de la ciudad, donde Espert mantuvo una reunión con jóvenes estudiantes del Partido y con militantes de La Libertad Avanza, a quienes los motivó a seguir estudiando, militando y trabajando en pos de un futuro mejor para todos de la mano del actual gobierno de Millei. Se trató de una charla amena con la participación del intendente Matzkin, la concejala electa Stefania Rodríguez Schatz y una comitiva mixta de funcionarios municipales y concejales electos.

Finalmente, y ante un fuerte chaparrón la visita se trasladó a la empresa de neumáticos para camiones, Malvinas Argentinas, donde pudieron charlar con el propietario de la empresa, una verdadera PyMe familiar. Allí Espert y Ritondo se reunieron con Julio Tobler, propietario de la firma. Y aunque las noticias para el sector PyMe nacional no son tan alentadoras por la apertura de las importaciones, la gran competitividad con empresas chinas que copan el mercado y el poco margen de rentabilidad para reinvertir que tiene una PyMe, Tobler se sintió esperanzado por la visita y Espert se llevó mucha información para generar proyectos legislativos para proteger a las PyMEs nacionales.