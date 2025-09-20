Lautaro Benicelli será el protagonista destacado del festival de ésta noche

Esta noche en el Polideportivo “Diego Armando Maradona” de Costanera Sur se llevará a cabo un festival boxístico de carácter profesional que tendrá a Lautaro Benicelli como el protagonista principal en la pelea de fondo.

Precisamente Benicelli (invicto sobre 8 peleas, con 6 KOs) se enfrentará a Lucas Nahuel Rojas (boxeador oriundo de la ciudad de Morón que lleva 17 combates en el campo rentado).

La pelea, dentro de la categoría superligero, tendrá una duración de 6 rounds y contará con la fiscalización de la Federación Argentina de Boxeo.

REGRESO LUEGO DE UNA PROLONGADA INACTIVIDAD

Para Lautaro Benicelli su pelea de ésta noche significará el regreso al ring luego de una anactividad que se prolongó por más de un año.

Una lesión lo obligó a una prolongada recuperación y si bien, es cierto, tuvo propuestas para volver a pelear antes por distintos motivos no pudieron cerrarse y es por ello que hoy, en su ciudad y ante su público, Benicelli estará regresando a la actividad.

VENTA DE ENTRADAS

Hasta ayer las entradas se vendieron en forma anticipada y hoy sábado habrá boleterías en el mismo Estadio.

Serán varias las peleas preliminares

Una intensa cartelera boxística formará parte de la jornada de ésta noche en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”.

Serán varias las peleas preliminares con púgiles de distintas escuelas boxísticas de la ciudad.

Además habrá otras dos peleas profesionales previo a la de Benicelli.

Será la segunda vez que Benicelli se presente en el Polideportivo

Lautaro Benicelli estará peleando por segunda vez en el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona”.

Ya lo había hecho el año anterior.

Aquella vez enfrentó a Franco Facundo Huanque ganando por KO. Fue el viernes 24 de Mayo del año 2024.

Luego de esa pelea, Benicelli derrotó a Sergio Alejandro Blanco en Villa Constitución, el 24 de Septiembre de 2024 siendo su último combate antes de lesionarse.

Lautaro “El Tano” Benicelli es profesional desde el año 2022 y cuenta con 22 años.

SEGUNDA PELEA PARA ROJAS

Con respecto al rival de Benicelli hay que decir que Lucas Rojas realizará hoy su segunda pelea en éste 2025.

Anteriormente enfrentó a Nahuel Alexander Espíndola con quien perdió.

En cuanto a Rojas, de 31 años de edad, se hizo profesional en la temporada 2017 y desde ese momento llevó a cabo 17 combates en el campo rentado.