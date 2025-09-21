Conmoción en la Ciudad tras el secuestro y asesinato de un jubilado

Eduardo Saúl De Francesco es la nueva víctima de la inseguridad en Zárate. Desapareció de su casa el miércoles y las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que lo subían a un auto. Todo se trató de un secuestro con fines de robo y por el hecho detuvieron a un agente del COZ y a una policía de Campana. Estos últimos datos son los que conmocionaron e indignaron a la ciudadanía local que salió a protestar frente al centro de monitoreo municipal.

El hecho comenzó el miércoles, cuando De Francesco de 77 años, fue abordado por dos personas en la calle, a quienes ya conocía. Sus secuestradores quisieron engañarlo invitándolo a una fi esta de cumpleaños. El jubilado se negó entonces recurrieron a la fuerza, y lo metieron en el interior de un coche.

Luego del secuestro y cerca de las 23:20 horas, los delincuentes habrían vuelto a la casa de De Francesco pero tampoco lograron entrar, ya que confundieron la puerta con la de un vecino, quien comenzó a gritar, lo que los forzó a huir.

Esto confirmaría la hipótesis que sigue la justicia de que el móvil del hecho fue el robo. Y que los secuestradores tenían el dato de una buena suma de dinero que el jubilado tenía en su vivienda.

Inicialmente, se buscaba a De Francesco como un paradero de alguien perdido, pero la investigación dio un giro el sábado cuando en las grabaciones de cámaras de seguridad mostraron que el hombre fue secuestrado.

Por el crimen fueron detenidos una policía de la Bonaerense que brindaba funciones en Campana y un agente del Centro de Operaciones Zárate, que sería pareja de la mujer, y un ciudadano peruano.

Además fueron secuestrados dos vehículos, un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus en el que habría sido transportado el hombre.

En cuanto al personal del COZ, el municipio emitió un comunicado; “el personal del COZ investigado ingresó sin antecedentes penales ni informe de exoneración” y que “no se encontraba prestando servicios para el COZ al momento del hecho ni utilizaba camioneta o elemento de prevención perteneciente al organismo”. El agente se encontraba de franco. Y cuando el municipio comenzó a investigar con la DDI lo convocó al municipio y lo entregó a la justicia.

En tanto, desde la secretaría de Protección Ciudadana municipal reafirmaron su compromiso absoluto con la investigación y sostuvieron que “la verdad es el único camino hacia la justicia”.

Eduardo Saúl De Francesco, fue secuestrado el miércoles. Dieron aviso a la policía el jueves y su cuerpo apareció ayer en un descampado en cercanías a la localidad de Alsina.

“Que esas lacras se pudran en la cárcel”, dijo Matzkin.

Aún se desconocen las causas y los detalles de cómo mataron a De Francesco ya que al cierre de esta edición aún estaba trabajando la Policía Científica.

El intendente Matzkin viajó a Alsina por su “responsabilidad política” sobre la seguridad del Partido. “Es lamentable todo lo que está pasando. La policía, la fiscalía y el municipio intervinieron rápidamente y se pudo solucionar todo en pocas horas”, destacó Matzkin.

Y fue más duro al opinar sobre los autores; “son una lacras. Que se pudran en la cárcel. Lamentablemente dos instituciones que trabajan por la seguridad, como la policía y el COZ; terminan en el ojo de la tormenta por estas lacras”, agregó el intendente.

Esquina de Valentín Alsina al 1000 donde habría sido levantado Eduardo Saúl De Francesco.