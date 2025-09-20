Matilla con Kicillof en Ensenada

El concejal y presidente del Partido Justicialista (PJ) Zárate, Leandro Matilla, participó ayer viernes en Ensenada del encuentro encabezado por el gobernador Axel Kicillof, que reunió a más de 200 dirigentes bonaerenses -intendentes, legisladores, concejales y referentes de toda la Provincia- con el objetivo de organizar la campaña hacia el 26 de octubre.

El encuentro se realizó a pocas semanas de la contundente victoria de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires y tuvo como ejes principales analizar el escenario electoral, coordinar estrategias locales y provinciales, y definir los lineamientos de una campaña que busca poner un freno al ajuste y la crueldad de Milei y su gobierno.

Asimismo, durante la jornada se reafirmó el pedido por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y se rechazó la proscripción de la presidenta del principal partido opositor del país.

Sobre la convocatoria, Matilla destacó: “Fue un encuentro muy importante porque demuestra la unidad y la fuerza de nuestro espacio. Axel convocó a todos los sectores y nos marcó un horizonte claro: seguir defendiendo a los bonaerenses, estar presentes en cada barrio y redoblar el compromiso en estas semanas decisivas”.

En ese sentido, el dirigente zarateño subrayó: “En Zárate, como en toda la provincia, el pueblo ya eligió entre dos modelos muy distintos. De un lado, un gobierno nacional que ajusta, recorta y abandona; del otro, un Estado presente que impulsa la producción, el trabajo, la educación y la salud. Ese es el proyecto que representamos desde Fuerza Patria”.

A continuación, Matilla resaltó la importancia de haber llevado la voz de la ciudad a la mesa provincial: “En Zárate se siente con crudeza el abandono del intendente Matzkin y las políticas de Milei. Por eso es tan valioso que nuestra realidad local sea parte de la agenda provincial”.

Finalmente, el concejal concluyó: “La elección del 26 de octubre es clave. Está en juego si seguimos por un camino de ajuste y exclusión o si consolidamos un modelo de futuro, con un Estado presente y con más derechos para todos y todas”.