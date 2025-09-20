Marcelo Gómez se reunió con la diputada Constanza Moragues

Marcelo Gómez, junto a Gisela Gaynor acompañaron a la diputada provincial Constanza Moragues en la sesión de la Honorable Cámara, con quien mantuvieron un diálogo sobre la necesidad de colocar a Zárate en el centro de la agenda productiva y de desarrollo de la provincia.

Durante el encuentro se conversó sobre los desafíos actuales de nuestro distrito y la urgencia de avanzar en un esquema de competencia fiscal que permita atraer inversiones, generar empleo genuino y fortalecer la producción local. Así mismo estableció la importancia de articular medidas fiscales para acompañar al sector productivo de nuestro distrito, con la finalidad de evitar que las industrias cierren sus puertas, tal como está sucediendo hoy en nuestra localidad.

“Zárate tiene todo para convertirse en la perla de la Provincia de Buenos Aires: ubicación estratégica, puertos, industrias, recursos humanos y un enorme potencial turístico. Lo que falta es un marco de reglas claras, con menos impuestos distorsivos, como lo termina siendo en muchos casos la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene y avanzar hacia un municipio que piense en abrir puertas, no en cerrarlas”, destacó Gómez.

En la misma línea, se abordó la problemática de los basurales a cielo abierto, que afectan la salud de los vecinos, degradan el ambiente y limitan cualquier estrategia de crecimiento sustentable. “Desde nuestro espacio se está trabajando en una solución concreta para atacar esta situación, con la convicción de que no hay desarrollo posible en ciudades que no resuelven primero sus condiciones básicas de higiene y salubridad”, enfatizó Gaynor.

La reunión con Moragues reafirma una visión compartida: que el Estado local debe limitar su presión fiscal y garantizar condiciones de estabilidad, transparencia y seguridad jurídica. En un contexto donde muchos municipios compiten por atraer capital y empleo, Zárate no puede quedarse atrás.

“Si damos el paso hacia la libertad económica y la competencia fiscal, Zárate dejará de ser un lugar al que se lo mira con desconfianza para convertirse en el distrito más deseado para invertir, trabajar y vivir”, concluyó Gómez.