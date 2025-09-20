Nuevos beneficios para los maestros y docentes afiliados a la UEZ

La Unión de Educadores de Zárate acaba de firmar un convenio con la empresa “Costa Bus Turismo” para brindar un nuevo beneficio a sus afiliados, los que serán alcanzados por importantes descuentos.

Dicha empresa, ubicada en 19 de marzo y Ameghino, ofrece distintas opciones de viajes que serán promocionados por la institución a través de las redes sociales.

Inaugurando este accionar conjunto se organizó una salida a Ciudad de Buenos Aires para participar de una cena show de la cual se dará publicidad en los próximos días.

BRINDIS ANIVERSARIO

También comunicaron que esta entidad de base de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) cumplirá sus 67 años de vida, fecha en que se realizará un brindis y se reconocerá a los docentes que cumplen 25 años de servicio, tal como viene ocurriendo año tras año.

