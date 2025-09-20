Operativo nocturno en Lima: dos camiones fueron secuestrados por circular sin seguro

Un operativo de rutina llevado a cabo por agentes de tránsito de Lima culminó en la madrugada de ayer con la retención de dos camiones de gran porte que circulaban sin la documentación obligatoria. El hecho ocurrió a la 01:00 am en la Ruta Provincial 038, en el tramo conocido como el camino a Baradero.

“Los camiones fueron detenidos y, al no contar con la póliza de seguro, se procedió a la retención de los vehículos, tal como lo establece la normativa vigente”, informaron desde la Dirección de Tránsito. Además, agregaron que “este operativo forma parte de los controles nocturnos que se están intensificando en toda la localidad con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que todos los vehículos cumplan con las exigencias legales”.

Esta acción refuerza el compromiso con la seguridad vial, recordando a los conductores la importancia de circular con toda la documentación en regla.

