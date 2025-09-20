Obras y mantenimiento en barrios de la ciudad

La secretaría de Obras Manteniendo y Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate, continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejoras en diversos barrios.

Durante la semana se realizaron trabajos de extracción de árboles con serio riesgo de caída sobre calle Lintridis, la colocación de alcantarilla en el barrio 6 de agosto y la instalación de nueva alcantarilla en el barrio Bosch.

Asimismo, se ejecutaron labores de reparación de calles para el bacheo de hormigón a cargo de la subsecretaria de Servicios Públicos en la intersección de Urquiza y Santa Fe, y en calle 34 del barrio España.

RECOMPOSICIÓN ASFÁLTICA

El municipio también concretó las acciones de fresado y recomposición asfáltica en calle Valentín Alsina, entre Carriego y Calle 24, al igual que en Rómulo Noya, entre Córdoba y Gallesio, y Belisario Roldán entre colectora de Antártida y calle España, entre otras, dejando de esta forma las mencionadas arterias en óptimas condiciones de transitabilidad.

Por otra parte, cuadrillas de la secretarÍa intervinieron en barrio Los Ceibos, donde efectuaron reparaciones en las dársenas destinadas al servicio de transporte público.

De esta manera, el Municipio continúa con el plan de mejoras urbanas, reforzando el mantenimiento de calles, la seguridad vial y la infraestructura barrial.