El Hospital de Campana realizará una campaña de donación de sangre

El próximo sábado 27 de septiembre, el hospital municipal San José de Campana será sede de una nueva campaña de donación de sangre, abierta a la comunidad y destinada a cualquier grupo y factor sanguíneo.

La jornada, impulsada por la Secretaría de Salud del Municipio de Campana, tiene por objetivo garantizar la disponibilidad de este recurso vital en el sistema de salud de la ciudad.

Para participar, los voluntarios interesados deben sacar turno previamente comunicándose al 03489-407317 (línea fi ja) o al 3489-667452 (WhatsApp), de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Quienes quieran donar sangre y no puedan concurrir el día de la campaña pueden comunicarse con las líneas telefónicas mencionadas para coordinar otra fecha conveniente.

Hospital Municipal “San José” de Campana.