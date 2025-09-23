El viernes pasado, a las 18 horas, en el Forum Cultural se presentó el último libro del Profesor Sergio Robles.

El mal tiempo no impidió que muchos interesados se dieran cita en ese espacio de las artes de Zárate, para escuchar de su autor los pormenores de su última obra, que trata sobre la historia del peronismo local, desde 1973 a 1976, y puntualmente sobre las circunstancias que rodearon la destitución del intendente zarateño Miguel Scola, en 1974.

Robles estuvo acompañado en el evento y entre otros, por el Profesor Adrian Pérez, docente de la UNLu quien prologó la obra de Robles y por Graciela Olguín, de valorada presencia por ser siempre partícipe de este tipo de acontecimientos culturales.

Graciela Olguín, Sergio Robles y el profesor Adrián Perez