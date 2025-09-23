La Fiesta del Asado de Tira será el sábado 5 de octubre en el Campito de Siderca

La Fiesta del Asado de Tira tendrá su edición 2025: será el sábado 5 de octubre desde las 11 horas en el Campito de Siderca de Campana.

Con la organización de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, el evento contará con grandes atractivos para disfrutar en familia.

La fiesta comenzará con la competencia de parrilleros campanenses. Desde las 11 horas, 20 equipos desplegarán todos sus conocimientos y habilidades en el manejo del fuego y el asado de la carne.

Además, el espacio verde situado sobre Balcarce y Luis Costa tendrá 20 stands de comida, cuatro de ellos exclusivos de parrilla, y artesanos con productos campestre.

Los más pequeños también tendrán un espacio especialmente preparado para su entretenimiento.

Desde las 15:30, se desarrollará una kermesse de juegos campestres. Y, a las 16, se llevará adelante un Campeonato de Truco.

Como no podía ser de otra manera, la música estará presente con la realización de una peña a cielo abierto con grandes artistas. Participarán el Dúo Cimarrón, Tiempos de Canto, Lucas Cortez El baile, en tanto, estará representado por los ballets Martin Fierro y Eluney, además de una exhibición de malambo y una clase de folklore abierta a la comunidad junto al profesor, Nahuel Moreyra.

Finalmente, la 4ta. edición de la Fiesta del Asado de Tira contará con la actuación estelar en vivo del Chango Spasiuk y Antonio Tarragó Ros.

Desde el Municipio de Campana invitan a todas las familias a concurrir con lonas o reposeras y el infaltable equipo de mate para disfrutar del evento de forma más cómoda y acompañar cada una de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la tarde.