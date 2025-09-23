La Dirección de Tránsito intensifica el reordenamiento vial

La Dirección de Tránsiton dependiente de la Secretaria de Lima ha redoblado sus esfuerzos para mejorar la circulación y la seguridad en las calles. Estas acciones, que se enmarcan en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449, tienen como objetivo liberar el espacio público y garantizar un flujo vehicular más seguro y ordenado; ya que establece las normas de circulación y uso de la vía pública.

Recientemente, se trabajó en la remoción de dos vehículos en estado de abandono y calcinados que obstruían la vía pública. Esta medida no solo elimina potenciales focos de inseguridad, sino que también cumple con el marco legal que exige que los vehículos estén en condiciones aptas para circular.

Además, se está abordando la problemática del estacionamiento de vehículos de gran porte, como camiones y buses, a los que se les prohíbe estacionar en el casco urbano de la ciudad.

Estas operaciones son parte de un plan integral que busca optimizar el tránsito y asegurar que las calles de Lima estén despejadas y sean seguras para todos los ciudadanos, en cumplimiento de la normativa vigente.