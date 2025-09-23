El Centro de Día Cosmopolita celebró la llegada de la primavera

El Centro de Día Cosmopolita se llenó de alegría y color para celebrar el Día de la Primavera con una divertida y emotiva jornada dedicada a fortalecer el bienestar y la convivencia con sus asistentes.

La jornada reunió a asistentes, familiares y personal del equipo en un ambiente de alegría, diversión y convivencia. E incluyó actividades recreativas, música, una muestra de las producciones de los talleres y un almuerzo compartido con producciones del propio Taller de Cocina.

Los participantes expresaron el entusiasmo y la energía positiva que caracteriza el clima general que se vive en el Centro y, en esta estación del año, símbolo de renovación y optimismo.

El director del Centro, Mariano Fiore, destacó la importancia de estas actividades para promover la integración social y el bienestar emocional de las personas que participan del espacio, sus familias y referentes.

Celebrar la primavera nos recuerda la importancia de cuidar de nuestra salud mental, fomentando espacios en los que todos puedan expresarse y sentirse parte de una comunidad, comentó Fiore.

En tanto que, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, hizo referencia a que la primavera simboliza renovación y esperanza, valores que compartimos en el trabajo que realizamos en conjunto para promover la salud mental y el bienestar de nuestra comunidad.

Y agregó: Deseamos que estas acciones sigan fomentando la integración, la confianza y la recuperación, y que cada día más personas puedan disfrutar de espacios inclusivos y de apoyo como el que nos brinda el centro.

Como parte del mes de la primavera, se trabajó la siembra de plantines, simbolizando un nuevo comienzo y la esperanza de un futuro lleno de mejores oportunidades para todos los asistentes.

Desde el Centro de Día Cosmopolita agradecen a quienes participaron y contribuyeron a realizar esta celebración y disfrutar de una jornada memorable y llena de vida.