Motivos Olvidables lanza “Noventera”

La banda de rock zarateña Motivos Olvidables acaba de lanzar su nuevo single y videoclip, “Noventera”, un tema que es una inyección directa de nostalgia noventera, con guitarras potentes, ritmos contundentes y una melodía que homenajea al rock de la década del 90.

El videoclip, dirigido por Rocío González, es una pieza clave que narra una historia universal. La trama sigue a un personaje que llega a una fiesta y se siente completamente fuera de lugar, un “sapo de otro pozo”, hasta que la llegada de sus amigos cambia todo el panorama. El rescate por parte de la pandilla desata la diversión y, con ella, el sonido explosivo de “Noventera”, transformando la noche en una celebración auténtica.

El impacto fue inmediato: el videoclip alcanzó miles de visualizaciones en muy poco tiempo, demostrando la rápida y calurosa recepción del público por este regreso a la música de los 90.

“Con ‘Noventera’ quisimos hacer más que una canción; quisimos crear una máquina del tiempo”, comentan desde la banda. “Es un homenaje a esos ritmos pegadizos del rock de los 90 que nos formaron, y a esa sensación de que, por más raro que te sientas, siempre llegan tus amigos al rescate con la banda sonora perfecta Motivos Olvidables, conocidos por su energía en vivo y su sonido que fusiona el rock clásico con la actitud moderna, presenta con este tema el adelanto de su próximo trabajo discográfico.

“Noventera” ya está disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip, que ya cuenta con miles de reproducciones, puede verse en YouTube.

Un himno rockero y un videoclip que capturan la esencia de la música de los 90’s.