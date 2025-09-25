Trasladan torre de destilación del puerto de Zárate a Campana

La petrolera Axion energy, ejecutará desde este hoy, un “complejo operativo logístico” para trasladar una torre de destilación de 300 toneladas de peso, 60 metros de largo y 6 metros de diámetro que tiene como destino a su refinería campanense, anticiparon anoche a LA VOZ fuentes de la compañía.

En la circulación del inusual trayecto participarán más de 25 vehículos, entre camiones, grúas y móviles de apoyo, e intervendrán alrededor de 100 personas, entre choferes, técnicos, coordinadores logísticos, personal de seguridad y operarios.

Según las fuentes empresarias, la ruta se iniciará con el despacho del convoy desde el área carga de Terminal Zárate, que luego avanzará por el Camino de la Costa Brava -zona industrial -.hacia la estación de peaje de Nacional 9 – km 94.5- y sus inmediaciones, donde tendrá su primera parada técnica de control, durante todo el día viernes.

El sábado, la caravana de transporte retomará la marcha con maniobras especiales que incluirán un corte parcial en Autopista 9, entre el peaje y Campana, para encaminarse, por RP6, hasta la rotonda de la Avenidas Varela y 6 de Julio.

El domingo, en tanto, se completará el último tramo del itinerario, que comenzará con el transporte hasta la rotonda de Colectora Sur y Avenida 6 de Julio, donde se realizarán maniobras de gran complejidad por la dimensión carguera.

Desde allí, se continuará por la bajada Yaqueme hasta el predio de la refinería, donde realizará una espera en el acopio antes de ejecutar el procedimiento de ingreso.

“La incorporación de esta torre representa un hito en la modernización de la refinería de Axion energy, con un desafío logístico para lograr una importante actualización del equipamiento”, señaló la compañía, a través de una nota de prensa.



EL NUEVO “CORAZÓN” DE LA REFINERÍA

Con una inversión total de US$ 70 M tendrá la función de “separar” los componentes del crudo en distintas fracciones a través del proceso de destilación fraccionada a presión atmosférica.

La fabricación del equipo se realizó con materiales de construcción de alta resistencia y de última generación, que “optimizan el fraccionamiento del crudo, con un diseño que mejora la maniobrabilidad de los operarios.”

Otra ventaja es que el nuevo sistema permite un menor consumo energético, lo que se traduce en una “reducción en la generación de gases de efecto invernadero”.

Cabe destacar que la torre cuenta con la estampa ASME, una de las certificaciones “más exigentes a nivel global para equipos sometidos a presión, de cumplimiento obligatorio en Estados Unidos y a la par de los estándares europeos”.

Asimismo, el equipo se inscribió en la OPDS de la provincia de Buenos Aires, “garantizando así su alineación con la normativa local.”

La refinería de Axion energy en Campana, la más moderna de Sudamérica, fue reconocida en 2023 como Refinería del Año en Latinoamérica por la World Refining Association, recibió en cuatro oportunidades el Premio Anual a la Seguridad del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) en 2015, 2016, 2017 y 2022, y recientemente obtuvo dos Uptime Awards en Estados Unidos, convirtiéndose en la “primera empresa latinoamericana en alcanzar ese galardón”.