Operarios sufrieron descarga eléctrica

Un accidente ocurrió ayer por la mañana en el Camino de la Costa Brava, en cercanías a la Ruta Nacional N° 9, cuando trabajadores intentaban retirar un pasacalle político que había quedado enredado en un cartel nomenclador debido al viento.

En el intento de evitar que el cartel rozara las líneas eléctricas, los operarios recibieron una fuerte descarga.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Zárate, los trabajadores se encontraban manipulando una grúa tipo pluma en el momento del accidente.

En el lugar intervinieron el SEMU, que trasladó de urgencia a los heridos al Hospital Virgen del Carmen, junto a Bomberos Voluntarios, la Cooperativa de Electricidad, el COZ y el Comando de Patrullas.

Cabe destacar que, según la normativa municipal vigente, la colocación de pasacalles en la zona está prohibida por ordenanza, lo que pone en evidencia los riesgos asociados a la instalación de carteles en lugares no autorizados.