Soplan vientos de cambio en el gabinete de Matzkin

Así como en el fútbol se dice que cuando un equipo pierde es culpa del árbitro y cuando gana lo hace a pesar del árbitro, en el Palacio Municipal se preguntan si el resultado de las elecciones es “culpa de” o “ a pesar de”. Pero además, quien es el árbitro, en este supuesto? En una Ciudad, en un Partido como el de Zárate, tan diverso, con una estructura económica tan particular, que mezcla profesionales, capas gerenciales de empresas, trabajadores, educadores, empleo público de altos ingresos y otros no tanto; con tantos problemas como necesidades irresueltas desde hace años, que tienen indiscutible origen en lo local, pero también en lo provincial y en lo nacional, es fácil echar culpas por cualquier resultado, haya sido a favor o en contra.

Quién en el gabinete municipal puede ser tildado de culpable, en una maquinaria de picar carne como debe ser recibir los reclamos de los particulares, de empresas, por cuestiones económicas, de seguridad, de planificación, de habilitaciones, etc. etc. ? Qué se podría haber hecho para evitar determinado resultado, cuando el tan mentando viento de cola viene del cuadrante que no es el de uno? y cuando no se encuentra a cargo del timonel cambiar la dirección de las velas, como hicieron en Pergamino (que no alcanzó) o en San Nicolas (que les sobró).?

A pesar de todo, y volviendo al fútbol, este primer tiempo del gobierno de Matzkin pareciera -a pesar de lo dicho- que entra a boxes. Se integrará con nuevas caras, que nunca son nuevas? Provendrán del peronismo? o del Radicalismo? o del PRO o de LLA? intentarán con esas incorporaciones recuperar votos que nunca tuvieron o que creen que tuvieron y se fueron. Es difícil interpretar las mentes políticas. Utilizan códigos que a los ciudadanos se nos escapan.

Para adelantarnos a los hechos le venimos preguntando a Juan Novelli, el “polifuncionario” que siempre está en misa y en la procesión: o en la política y en la gestión. Y nos dijo “El Intendente antes del 7 de Septiembre anunció que pasado octubre haría cambios, y también lo aseguró entre sus Secretarios en reunión de Gabinete el viernes pasado, por tanto, es seguro que se avecinan movimientos, y con la misma certeza te garantizo que aún Marcelo no comunicó ninguna decisión. Los comentarios son inevitables surjan, esencialmente por el largo tiempo existente entre el anuncio de que existirían cambios y la fecha de concreción de las mismos, pero también por el mismo motivo es racional y sensato suponer que aún no haya nombres seguros, ni las áreas involucradas. Marcelo, y lo conozco, se tomará su tiempo, es muy metódico y cero apresurado en las decisiones que ameritan análisis serios.

LA VOZ: Se menciona a Torres y a Gobierno, como la persona y las áreas a reestructurarse. “Respecto a la reiterada mención de la llegada de Marcelo Torres a la Secretaria Gobierno, solo puedo decirte que es un dirigente con experiencia, que desde el primer gabinete que conformo Marcelo está en carpeta, pero al día de hoy no se le ha ofrecido ninguna función.

LA VOZ ¿Y si te pregunto mañana? En política aseverar algo a futuro no es prudente, los escenarios son cambiantes y los imprevistos suceden.

Vivamos los días de a uno. Llámame mañana y respondo.

Juan Ignacio Novelli.