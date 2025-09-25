Reclaman la reparación de semáforos

Hace más de dos meses que varios semáforos de la avenida Antártida Argentina no funcionan. Es por ello que vecinos reclaman su urgente reparación para evitar accidentes en esta transitada avenida de acceso a la ciudad. Recientemente hubo un accidente en la esquina de esta avenida con Calle 24 y es por ello que exigen la urgente reparación y reacondicionamiento de estos aparatos.

Al igual que más presencia del COZ en todo el corredor donde se corren “picadas clandestinas” y se cometen todo tipo de ilícitos. Otra vez esta transitada arteria está en el foco de los reclamos vecinales.