Amplia concurrencia de estudiantes en la segunda edición de Proyectate

El intendente Municipal Marcelo Matzkin estuvo presente en el predio recorriendo las diversas propuestas junto al secretario de Producción Ariel Larralde, y responsables de las áreas municipales que intervinieron en la coordinación de la jornada.

Un excelente clima acompañó al esperado evento que tuvo lugar este jueves en el espacio verde lindero al Forum Cultural desde las 10:00 que fue el inicio, hasta las 16:00. Bajo la organización de la Municipalidad de Zárate, la jornada recibió una importante cantidad de alumnos de escuelas secundarias, docentes, profesores y público en general que recorrieron la segunda edición del programa interiorizándose sobre la oferta educativa y laboral del territorio.

Instituciones educativas, universidades, centros de formación profesional y el aporte de importantes empresas de la zona formaron parte de la planificación brindando información sobre sus programas de desarrollo profesional, oportunidades laborales. Proyectate incluyó también varios talleres y charlas informativas sobre habilidades laborales e innovación, asesoramiento para mejorar el perfil profesional, primer empleo, consejos para poder elegir qué carrera estudiar, y stands de recepción de currículums.

ACOMPAÑARON EL EVENTO

Toyota Argentina, Nucleoeléctrica Argentina S.A, ENTRE SRL, Bayer, Mercedes Benz Camiones y Buses, Vril Group Soluciones Integrales en RRHH, IC Consultora, Holcim Argentina, Demásele, aramark, Mirgor, y Softys.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

UBA Universidad de Buenos Aires, UTN Universidad Tecnológica Nacional, UNTREF Universidad de Tres de Febrero, UDE Universidad del Este, Campus Norte Universidad de Córdoba, Universidad Siglo 21, UNLU Universidad Nacional de Luján, Instituto TECLAB, Instituto CIEDA, Escuela de Arte Ricardo Carpani, EDDIS Educativa Zárate, EFOCAPEMM Prefectura Naval Argentina, ISFD N° 120, ISFDyT N°85, ISFT N°195, ISFT N°187, ISFD N° 116, UPZ UNIVERSIDAD POPULAR ZÁRATE.

El intendente Matzkin junto a estudiantes.