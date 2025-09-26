Convocan a una marcha para pedir justicia por un vecino que murió atropellado

Este viernes 26 de septiembre, a las 17hs, familiares, amigos y vecinos de “Karlitos”, el joven de 26 años que perdió la vida tras un accidente de tránsito en Lima, convocan a una marcha pacífica para pedir justicia.

La concentración será en Ituzaingó 761, continuará por Justa Lima y rodeará Plaza Mitre.

La familia reclama que la causa fue caratulada como homicidio culposo, lo que dejó al responsable en libertad, a pesar de que aseguran que conducía a altísima velocidad. “Queremos visibilizar lo que pasó y exigir justicia por Karlitos”, señalaron sus allegados.

“Karlitos murió tras ser embestido por una camioneta Volkswagen Suran Negra el pasado 21 de mayo de este año, en la esquina de Calle 12y 5 de Lima.

Según los testimonios de la familia de la víctima, la camioneta se dio a la fuga y aún hoy el responsable del accidente sigue prófugo.

El pasado sábado familiares y amigos de Karlitos realizaron una marcha en Lima y este viernes lo harán en Zárate.