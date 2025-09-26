Sigue avanzando la obra de reconstrucción de la Ruta 4

El intendente Abella destacó “el buen ritmo” al que progresan los trabajos durante la recorrida que realizó esta semana para supervisar la repavimentación de los primeros 3 kilómetros que se extienden desde la Colectora de la Panamericana.

Luego de mucho tiempo de intensas gestiones para poder concretar este proyecto clave para el desarrollo del corredor Río Luján-Cardales, la reconstrucción de la Ruta 4 no solo es una realidad, sino que es una obra que avanza día a día.

Esto lo destacó el intendente Sebastián Abella, que todas las semanas recorre los trabajos para supervisar el avance de los trabajos de la etapa inicial del proyecto, que contempla los primeros 3 kilómetros de la calzada desde la Colectora de la ruta Panamericana.

“Estamos muy contentos porque estamos transformando la Ruta 4 que será clave para el desarrollo de esta zona de la ciudad y la vida de todos los vecinos del corredor, pero también porque los trabajos avanzan a buen ritmo”, señaló el jefe comunal durante su última recorrida.

Los primeros 3 kilómetros de la Ruta 4 se reconstruyen con un paquete estructural de hormigón y tendrán 7 metros de ancho, lo que mejorará notablemente las condiciones de circulación.

Además, se realizarán mejorados en las banquinas y también dársenas para el transporte público en la zona de la escuela de Río Luján.