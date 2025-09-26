Sublime: Leo Carballo lanza su nueva canción cargada de emoción

El artista local Leo Carballo, conocido por su estilo bohemio y sus presentaciones en espacios culturales de la ciudad, sorprende nuevamente con el estreno de su más reciente composición: Sublime.

Se trata de una canción que nace desde la experiencia personal y la sensibilidad de un creador que no teme exponer emociones en su máxima crudeza. Con versos como “Ah, en dos minutos lloro, río y te vuelvo a llorar”, Carballo condensa la fragilidad de la vida y el peso de las ausencias.

Musicalmente, el tema se apoya en una base acústica simple pero contundente, donde la guitarra lleva el pulso íntimo de la letra. La voz, cargada de matices, se convierte en el vehículo perfecto para una poesía que se siente cercana, confesional y universal a la vez.

“Sublime es una canción que me atraviesa porque nació de un momento de pérdida, pero también de contemplación. Es un homenaje a lo efímero, a lo que se nos escapa de las manos y sin embargo nos marca para siempre”, explicó Leo en diálogo con este medio.

El trabajo de grabación se realizó en conjunto con Charly Bueno, en su estudio La Cabina Records, donde se terminó de dar forma al sonido íntimo y pulido que caracteriza a la obra.

La portada de Sublime también tiene un valor especial: es un lienzo pintado por la artista local Sol Tálamo, quien, basándose en las emociones de Carballo, creó una pieza única cuidando cada detalle para que la imagen reflejara la esencia de la canción.

El lanzamiento llega acompañado de un proyecto audiovisual que refuerza la estética melancólica y poética de la canción, con imágenes urbanas, cielos en movimiento y escenas cargadas de simbolismo. Como cierre del videoclip, Carballo decidió incluir un mensaje claro y necesario: una invitación a la prevención del suicidio y a pedir ayuda en momentos de oscuridad. Sentí que no podía dejar la canción sin un mensaje de cuidado. La música emociona, pero también puede abrir puertas a la esperanza”, señaló.

Sublime ya está disponible en las plataformas digitales, y se puede seguir de cerca la obra del artista a través de su Instagram @leito_ce o en contacto directo al 3487-683408.