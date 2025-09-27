Miguel Morano: “Este 26 de octubre vamos a volver a ganar y vamos a ampliar la diferencia que se logró en la elección del 7 de septiembre”

Uno de los referentes de Fuerza Patria, Miguel Morano, accedió a una entrevista con este medio.

LV: ¿Qué análisis haces después del triunfo del 7 de septiembre de Fuerza Patria en Zarate?

MORANO: Mirando un poco en perspectiva hacia el pasado y teniendo en cuenta que la oferta electoral que pusimos a consideración de la sociedad surgió con respecto a quien encabezó la lista, el Dr. Matilla, de un consenso y diálogo de todos los sectores que componen el arco político de Fuerza Patria, en especial el Peronismo en su conjunto con todas sus agrupaciones y militantes que lo integran en unidad, El Frente Renovador y Movimiento Derecho al futuro de tal manera que pudimos plasmar en la urnas un gran triunfo en Zarate como no pasaba desde el 2005 al tiempo que el Partido Justicialista es la columna vertebral de todos aquellos espacios nacionales, populares y democráticos que componen Fuerza Patria respetándonos entre todos las diferentes características y matices.

LV: ¿Cómo se preparan para el 26 de octubre en la elección a nivel nacional?

MORANO: Como lo expreso el Gobernador Axel Kiciloff, para nada nos desmovilizamos, todo lo contrario, en nuestra ciudad tenemos la obligación de hacer una mejor elección que el 7 de septiembre y en ese sentido el compañero Leandro Matilla en representación de todo el Concejo del Partido Justicialista el mismo 8 de septiembre convoco a seguir militando junto a los vecinos como lo hicimos desde que asumimos allá por el 2021 para asegurar el triunfo.

También informo que la Sede Central de Fuerza Patria Zarate, funciono, funciona y va a seguir funcionando en el mismo domicilio de nuestra Organización Política, en calle Moreno 251, para que la militancia siga acompañando y militando nuestra lista, para que la gente (sean o no peronistas) se acerque como lo hizo para acompañar la lista local en septiembre. Nuestro espacio está abierto al público todos los días, en especial de lunes a viernes de 17 a 19 hs en donde se va a diagramar la operatoria oficial de la campaña electoral para las elecciones venideras.

LV: ¿Qué opinas y como ves el andar de la economía?

MORANO: Bueno, todo está a la vista del ciudadano, del que apoyo a Milei y el que no lo apoyo. Fracaso total, el gobierno federal termino pidiendo ayuda a otro Estado (EEUU) en otro vergonzoso, no se sabe muy bien que, si crédito, o cualquier otro instrumento, lo que sí está claro que estos 20 mil millones como todos los que pidió Caputo en versión Macri o Milei para construir escuelas, para emprendimientos en ciencia y tecnología o cualquier otra actividad que genere valor al Patrimonio Nacional no son, más vale miremos por el lado de la timba financiera total después “compra campeón, no te la pierdas” y así andan los precios por la nubes, empresas y pymes que cierran dejando a trabajadores y trabajadoras en la calle y esto es todos los días, alimentos cada vez más caros, todo empeoro desde que Milei y los suyos asumieron, destruyeron otra vez la industria nacional, destruyeron al pequeño y mediano productor agropecuario con la eliminación de las retenciones al agro por 3 días para solo beneficiar a 6 exportadores, daño a los jubilados, daño para las universidades públicas, daño a los docentes, daño al Garrahan, daño a las minorías, osea, se advierte que desde lo máximo del poder se actúa con saña y esto no lleva a nada bueno. Espero que reflexionen, hagan un cambio de 90 grados del modelo económico y respeten a las provincias ya que las ahogaron financieramente para llegar a un falaz equilibrio fiscal.

Y para finalizar, agregó “” Les aviso a todos los zarateños y limeños que fui notificado por la Junta electoral de la Pcia. de Buenos Aires, en el día de la fecha y en mi condición de apoderado de la Lista Fuerza Patria de Zárate, de la Resolución definitiva del Escrutinio del 7 de Septiembre que consagra a Leandro Matilla ganador y que ingresará un total de 6 concejales a partir del 10 de diciembre de este año en el HCD.”