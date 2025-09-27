Se dieron a conocer todos los detalles de la Maratón 10K Tenaris

En horas de la mañana de ayer, mediante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón Tenaris University de la planta de Tenaris, representantes de la empresa y miembros de la comisión organizadora de Tenaris Siderca a cargo de Luis Grieco (Gerente de Desarrollo Social de la empresa) acompañado por el profesor Ariel Arce en representación del Club de Corredores de Capital Federal, brindaron detalles acerca de la realización de la nueva edición de la Maratón 10k Tenaris Siderca 2025 que este año se realizará el domingo 12 de octubre, con largada programada a las 9.00 horas de Luis Costa y Balcarce frente al Campito de Siderca, al igual que en la edición del año anterior, competencia que según indicaron los organizadores espera contar una vez más con récord de atletas participantes. Así lo confirmaron desde la compañía en lo que fue la presentación oficial de esta 20ª edición de la histórica carrera que se iniciara en el año 2004, esperando una vez más que miles de corredores tiñan de color las calles de Campana. En cuanto al recorrido, será el mismo de la edición 2024 y nuevamente habrá remeras de diferentes colores para diferenciar a los participantes de las dos pruebas que se realizarán, de 10k y 3K.

“A un día del lanzamiento, ya tenemos 5.000 preinscriptos”, anunció Luis Grieco, Gerente de Desarrollo Social de la empresa, en relación a los datos ya ingresados en 10Ktenaris.com

Con respecto a la inscripción, la misma se encuentra abierta desde el jueves 25 y se extenderá hasta el sábado 11 de octubre a las 18.00 hs o hasta agotar los 8 mil cupos disponibles para esta carrera tanto en los 10K competitivos como en los 3K recreativos. Y para los interesados en participar, podrán inscribirse a través del sitio web https://10ktenaris.com.ar. Desde la organización remarcan que los atletas deberán subir una foto de su correspondiente apto médico vigente en el mismo formulario y firmarlo digitalmente, pudiendo luego acercarse a las ofi cinas de atención llevando algunos de los siguientes alimentos: fideos, arroz, leche en polvo, harina o aceite, y después a cada atleta se le asignará un número de corredor, el voucher para retirar la remera el día de la 10K Tenaris y el voucher para el chip en el caso de los que compitan en los 10km.

Las oficinas de atención estarán abiertas hasta el 11 de octubre en la ciudad de Campana, en el Hotel Siderca (ubicado en Balcarce 277) de lunes a viernes de 11 hs a 19 horas y en Capital Federal, en la sede del Club de Corredores de Palermo, en Avenida Monroe 916, de lunes a viernes de 10 a 18 hs; y sábados de 8.30 a 14 hs.

“Hemos encontrado el circuito que reúne las partes de la ciudad que son más interesantes, con sus edificios emblemáticos, que para aquel que no es de la comunidad y viene a visitar nuestra ciudad resulta interesante”, resaltó Grieco. “Además, el circuito ha sido destacado no sólo por lo pintoresco sino también por las pendientes. El que viene a correr la 10K Tenaris sabe que se encuentra con un grado de dificultad que otras carreras no tienen. Por eso no es una 10K convencional. Quiero agradecer a la Municipalidad de Campana al sector de tránsito que desde muy temprano comienzan a trabajar preparando todo, nos va a acompañar Cruz Roja como todos los años, los Bomberos de Campana, vamos a tener ambulancias en todo el recorrido y en el campito, Defensa Civil, es un fi n de semana largo pero tenemos esta actividad que es muy linda, así que los esperamos a toda la familia para compartir esta gran fiesta del deporte y como siempre vamos a premiar a las instituciones educativas que más estudiantes convoquen, habrá premios para los ganadores de todas las categorías hombres y mujeres, y agradecer también a la Banda Municipal que nos va a acompañar y musicalizar como siempre y al director de deportes del municipio encargado de la entrada en calor, agregó.

CRONOGRAMA DE UNA CARRERA SOLIDARIA

La gestión de la carrera estará nuevamente a cargo del Club de Corredores y el cronograma del domingo 12 de octubre comenzará a las 7.00 de la mañana, con el retiro del chip y la remera del gimnasio del Colegio Dante Alighieri. Y después, a a las 9.00 puntual será la largada de la prueba. Al igual que en las últimas ediciones, quienes participen de los 3K tendrán un color de remera (“rosa chicle”), mientras que los que realicen los 10K lo harán con otro (celeste). Como es habitual, la 10K Tenaris tendrá también un espíritu solidario, ya que el único requisito para la inscripción es la entrega de un alimento no perecedero que luego serán donados a distintas instituciones de bien público de Campana y Zárate.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

De la conferencia también participó el profesor Ariel Arce, del Club de Corredores, quien remarcó: “Lo que le aconsejamos principalmente a la gente que pueda tener una preparación para poder disfrutar de este evento que cada vez es más grande. Hacemos mención a que en la última semana es necesaria una muy buena hidratación para limpiar el organismo y es importante comer muchos carbohidratos (como las pastas), porque son la principal fuente de energía. Y especialmente para el día de la competencia lo ideal es levantarse al menos dos horas antes de la carrera, e ingerir un desayuno muy liviano para no cargar el cuerpo, finalizó.