Ya se encuentra en funcionamiento el sanatorio Anchorena

El quinto sanatorio que UPCN inauguró en el país se encuentra en Zárate, en la costanera, y ya se encuentra abierto y disponible para todos los zarateños que quieran atenderse.

Se trata de un centro de alta complejidad, único en la región, y que atenderá a toda la demanda de la población de la zona norte de la provincia.

Con una infraestructura de 10 mil metros cuadrados y tecnología de última generación, constituye un hito sanitario en la región y algo muy esperado por los pacientes locales que siguen notando cómo la salud sigue colapsada a nivel local.

La infraestructura llevó dos años y medio de construcción y si bien se inauguró el año pasado en todo lo que tiene que ver con lo edilicio; ayer se realizó la puesta en funcionamiento. “Le va a cambiar la cara a Zárate. Existe un antes y un después en la salud local. Estamos para contribuir en todo lo que haga falta”, expresó el intendente Marcelo Matzkin, ayer en el sanatorio. Matzkin destacó el esfuerzo que realiza el municipio en materia de atención primaria, para colaborar con la Provincia, ya que en materia de salud la demanda supera a la oferta. Recordó también la cantidad de instituciones médicas con las que contaba nuestra Ciudad, décadas atrás y se mostró sumamente satisfecho con la inauguración de este centro de última generación.

Por su parte, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, destacó la importancia que tienen estos sanatorios para los sindicatos, dijo: “nuestras organizaciones tienen como objetivo la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y en este aspecto UPCN se compromete a mejorar la salud de todos los trabajadores y este sanatorio es una muestra de ello”, afirmó. “Este nuevo edificio, por sus prestaciones, equipamiento y especialidades, es el único en una zona de 200 kilómetros a la redonda”, subrayó.

Además, dijo que quiere revalorizar la zona en la que se encuentra el Sanatorio, por el significado que tiene que ha sido levantado en tierras del viejo Frigorífico y se manifestó proclive a reconstruir y poner en valor el sector de los corrales y la vieja manga del Smithfield.

Zárate y Campana, y todo el corredor norte de la Panamericana, son un punto estratégico para el sector trabajador, con parques industriales, y una intensa actividad industrial vinculada a la autopartes por lo que destacó que UPCN tiene establecimientos en la zona sur (Avellaneda), Oeste (San Martin), y que la importancia de nuestra Ciudad los hizo inclinar por realizar esta inversión en Zárate.

En cuanto al edificio, cuenta con un subsuelo, planta baja y 8 pisos y un total de 68 habitaciones individuales, farmacia, comedor para el personal, buffet para el público y auditorio con una capacidad para 42 personas. Además, tiene 6 ascensores, estacionamiento privado y accesos vehiculares diferenciados para proveedores.

Además, posee un área de guardia, shock room, hospital de día, diagnóstico por imágenes, resonancia magnética nuclear, tomografía computada de baja radiación, ecografías, radiología digital directa, mamógrafo digital directo y densitómetro, diagnóstico con prácticas invasivas, análisis de laboratorio y hemoterapia.

Además, hay un sector dedicado al seguimiento obstétrico integral con habitaciones individuales especialmente diseñadas para cumplir con todos los planes de parto respetado.

Matzkin y el Doctor Alberto Arena, director del sanatorio.

También tiene un área de neonatología, zona de cuidados intensivos, unidad coronaria y 4 quirófanos. Incorporar el quinto centro de salud propio de Unión Personal y Accord Salud; en tiempo y forma, fue posible gracias a una sólida gestión sindical y al compromiso asumido en orientar esfuerzos para el cuidado y bienestar de los afiliados y la comunidad

“Por el momento se atenderán las prepagas y aguardamos información sobre IOMA y PAMI”

El doctor Alberto Arena confirmó dos cuestiones que venían consultando los vecinos; por un lado en el sanatorio Anchorena no se atenderán las obras sociales mayoritarias de IOMA y Pami. De a una se están integrando al sistema informático y lo aclarado por Arena es que ni bien tengan información sobre estas Ioma, Pami y otras obras sociales mayoritarias; se informará a la comunidad.

Hasta el momento se atenderá UPCN, Accord, que es la prepaga del gremio.

Próximamente se agregará Swiss Medical y Osde, en primera instancia. Luego lo hará el resto; por lo menos a eso aspiran desde UPCN central respecto a este nuevo sanatorio.

“Es una alegría enorme porque, en principio, es la concreción de un proceso de 2 años y medio de proyecto.

Concretarlo es un anhelo cumplido y estamos seguros que impactará enormemente en la ciudad”, evaluó el doctor Arena.

Por otro lado, confirmó que no habrá consultorios externos, es decir demandas programadas.

Sólo en el sanatorio se atenderán las guardias, internaciones, especialidades médicas pero no consultorios externos. Lo que anticipó es que están en pos de conseguir un edificio donde desarrollar estas prácticas programadas.

Hoy, en un hecho tan importante como aquel, se inauguró el Sanatorio Anchorena

El primer establecimiento de salud fue el Hospital del Carmen, ubicado donde actualmente se halla la escuela primaria Nº 29, en calle Pellegrini, y fundado por iniciativa de la Sociedad Protectora de los Pobres, en 1894. Su primer director del el Dr. Félix Pagola.

Años después se sumó la Sala de Primeros Auxilios y Hospital “La Caridad, creado en 1904 por iniciativa particular pero recién en abril de 1930 quedará inaugurado el actual Hospital Regional “Virgen del Carmen” siendo su primer director el Dr. Horacio Pérez de la Torre.