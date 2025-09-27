Dos jóvenes perdieron la vida en un voraz incendio

Otra vez la tragedia golpea a Zárate; en este caso en un voraz incendio ocurrido en una vivienda de De La Torre al 4400. Allí dos jóvenes murieron tras incendiarse su vivienda. Fueron identificados como Mauricio Mercuri, de 23 años, y Abril Juárez de 19 años.

El fuego se inició cerca de las 5 de la mañana en la vivienda y se propagó hacia el depósito del supermercado. En el lugar actuaron el COZ, el SEMU y Bomberos. Aún se desconocen los motivos por los cuales comenzó el fuego en la vivienda.

En De la Torre y Lintridis.