Agentes de IOMA Zárate y Campana se capacitaron en perspectiva de derechos en talleres para personas mayores

Representantes de las delegaciones de Zárate y Campana de la obra social de los empleados públicos bonaerenses, participaron el pasado viernes de un encuentro organizado por la Mesa Interinstitucional para el Abordaje Integral de las Personas Mayores bonaerense.

La actividad tuvo lugar en la Casa de la Provincia en la ciudad de Buenos Aires en su sede de Ciudad Autónoma y allí se brindaron las herramientas necesarias para poder interactuar con personas mayores de manera adecuada y eficaz.

El encuentro contó con la presencia de Nicole Guibert, directora de Promoción, Atención y Prevención de la Salud del IOMA, el Director de la Regional San Isidro Juan Cruz Dibiazo y en representación de Campana las agentes Lucía Ramírez y Sofía Badino, y por Zárate, Tomás Barletta, Oriana Montenegro y Jacqueline Castro; entre otras autoridades y trabajadores de la salud.

La Mesa se creó en 2020 y está integrada por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; Comunicación Pública; Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; Salud; IOMA; IPS; Instituto Cultural y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Entre otros objetivos, se propone planificar estrategias y abordajes desde una perspectiva integral de cuidado y el respeto de los derechos de las personas mayores. En esa línea, se promueve el trabajo con referentes territoriales y la elaboración de políticas públicas integrales a través de la construcción de redes de contención y comunicación permanente.

Por su parte, el referente local del IOMA Tomás Barletta, destacó la importancia de la actividad y remarcó que este es el puntapié inicial para una nueva propuesta de talleres para adultos mayores que próximamente comenzarán a dictarse en las diferentes localidades.

Cabe destacar que, en el caso de Zárate, en los próximos días se anunciará el lanzamiento de talleres y actividades para los afiliados y afiliadas al IOMA. Los mismos se llevarán a cabo en la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires ubicada en calle Andrade 159 de nuestra ciudad.

Tomás Barletta.