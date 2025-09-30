Inicio Actualidad Un año del Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I

Un año del Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I

Hace un año, Nucleoeléctrica Argentina inició la parada programada de la Central Nuclear Atucha I, en el marco del Proyecto de Extensión de Vida, una obra estratégica que permitirá reacondicionar y modernizar la planta para que continúe generando energía segura y eficiente durante dos décadas adicionales.
Durante este primer año de parada, el proyecto alcanzó un 44% de avance, con importantes progresos en la modernización de sistemas esenciales y la optimización de procesos clave. Estos trabajos asegurarán que, una vez finalizado el reacondicionamiento, Atucha I continúe operando de manera segura y eficiente, fortaleciendo el aporte de la energía nuclear como energía de base para el desarrollo del país.
El Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I es una de las obras de infraestructura más relevantes de la Argentina.
Su concreción no solo garantiza energía segura y confiable por 20 años más, sino que también reafirma el compromiso del país con el uso pacífico de la energía nuclear, potencia las capacidades tecnológicas e industriales y demuestra la capacidad del equipo de Nucleoeléctrica para llevar adelante proyectos de gran envergadura, contribuyendo a la seguridad energética nacional.
La Central Nuclear Atucha I, ubicada en Lima, partido de Zárate, fue la primera central nuclear de potencia en América Latina y en junio celebró 51 años desde el inicio de su operación comercial. Desde 1974, ha generado de manera continua energía limpia, segura y confiable para millones de argentinos, consolidándose como un pilar de la matriz energética nacional.

