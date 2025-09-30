Piden que el Concejo Deliberante elabore medidas para las aplicaciones de transporte público

El intendente Matzkin envió una nota al HCD por la que solicita que el cuerpo legislativo local intervenga en el tema, estudie y proponga medidas o una ordenanza que establezca las condiciones y las normas a las que deberá ceñirse el servicio de transporte público de pasajeros que se ofrece por medio de plataformas virtuales, conocidas como aplicaciones o apps.

En el Departamento Ejecutivo se ha tomado nota de la problemática, exhibida por sectores del transporte local, taxis y remises, y busca poner en un mismo marco de igualdad y competencia el servicio de transporte público de pasajeros al que se puede acceder desde un teléfono móvil, mediante la descarga de una aplicación con el de taxis y remises.

La discusión no es nueva ni se da únicamente en nuestra Ciudad. Los conflictos se han dado en todas las ciudades del mundo, en donde los usuarios de transporte cuentan con aplicaciones a las que acceden a vehículos que no están en paradas fijas y que no han sido “habilitados” por el estado municipal, provincial o nacional.

El interés regulatorio no busca solamente la seguridad del pasajero, sino la tributación y establecer un marco de igualdad con los sectores “formales” de transporte, puntualmente, los taxis y remises, cuyo funcionamiento está sujeto a normativas de tipo local.

El debate pareciera revivir el que se dio hace décadas atrás entre taxis versus remises, cuando los primeros se oponían al ingreso de un nuevo actor para ofrecer el servicio de traslado.

Se desconoce cual será la actividad del HCD o a que organizaciones recurrirá para abrevar en el tema.

Son varias las provincias, Córdoba, Jujuy, entre otras y Ciudades de la Provincia de Buenos Aires, en donde el tema ha derivado en ordenanzas que regulan la prestación del servicio de transporte mediante aplicaciones telefónicas, buscando que se equipare el uso de ellas con los medios de transporte vigentes.

Paralelamente, en muchos casos, han procurado licitaciones de líneas de colectivos y la mejora del servicio de trenes, lo que en el caso de Zárate o Campana, excede a las administraciones locales.

En síntesis, el Concejo Deliberante deberá regular estas apps, estableciendo requisitos para empresas, vehículos y conductores, que incluyen registro municipal, seguros, antigüedad de autos, licencia profesional, antecedentes penales, cupos de vehículos permitidos, la obligatoriedad de funciones de seguridad en la app, y la prohibición o no de levantar pasajeros en la calle.

Asimismo, si las plataformas deben registrarse en un sistema digital municipal junto con sus vehículos y conductores, si deberán contar con un canal de soporte en línea para consultas y reclamos, si se les exigirá incluir una función de botón de pánico que se vincule con el sistema de emergencias local y garantizar la ubicación en tiempo real de los usuarios durante el viaje.

Lo mismo, con relación a los vehículos, que seguros deberán tener, al igual que los conductores, la antigüedad permitida para los mismos, si deben tener o no aire acondicionado y espacio para equipaje.

En concreto, los concejales zarateños que integren la comisión de Transporte deberán consensuar las exigencias con la posibilidad de prestación del servicio en una Ciudad como la nuestra y establecer la capacidad de fiscalización para el caso que no se observe lo reglamentado.