El Intendente acompañó la apertura de un nuevo local gastronómico

El intendente Sebastián Abella acompañó la inauguración de “Giussepe Coffee & Brunch”, un nuevo local gastronómico que se suma a la ciudad con una propuesta innovadora para acompañar las mañanas, mediodías y tardes de los vecinos.

Durante la apertura, el jefe comunal felicitó a los propietarios del lugar Mariángeles Gutiérrez y Carlos Torres por animarse a invertir y ampliar su negocio ya que este es el segundo local que abren en la ciudad sumándose a “Giuseppina”.

Además, destacó la importancia de seguir potenciando el sector gastronómico pensando a la ciudad como destino turístico de cercanía y generando espacios de encuentro para los vecinos.

“Cada nuevo comercio que abre sus puertas significa más oportunidades para la ciudad. No solo porque brinda más opciones y variedad a los vecinos, sino porque también potencia al sector gastronómico, que es el motor fundamental para el crecimiento y desarrollo económico local”, afirmó Abella.

“Giussepe Coffee & Brunch” está ubicado en avenida Varela 433 y funciona de lunes a domingos de 8 a 20:30 horas. Entre sus novedades, se destaca por su sección de sandwichería, pensada para sumar alternativas frescas y sabrosas a la tradicional carta de cafetería.