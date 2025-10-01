El municipio trabaja en el plan de reparación y repotenciación de luminaria

Las acciones se desarrollan en calle Comercio entre 19 de marzo y 7 de Julio, Roca entre Mitre y Comercio, Caseros entre Arribeños y Teodoro Fels, Molo entre Hipólito Yrigoyen y Mitre, Barrio 6 de Agosto, Costanera.

También avanzan las tareas de iluminación en la primera etapa del Parque Central Urbano, plazas y espacios públicos.

El Plan de iluminación municipal, continuará ampliándose en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo principal es concretar la planificación de renovación de las luminarias de alumbrado público con tecnología LED, ahorrando energía, brindado mayor seguridad, y mejorando la seguridad vial.

Las tareas son desarrolladas y coordinadas por la subsecretaria de Servicios Públicos de manera conjunta con la Cooperativa Eléctrica de Zárate.