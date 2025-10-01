El Varietal se viste de teatro: “Morí sin Morir” y “Fachada”, dos varietés con sello local

Durante septiembre y octubre, el espacio cultural El Varietal (Sarmiento 45) se convierte en escenario de dos propuestas teatrales que ya agotaron localidades: “Morí sin Morir”, a cargo del grupo Dispares, y “Fachada”, del elenco Jolgorio Nocturno. Ambas formaciones trabajan bajo la dirección de Gastón Meo, quien coordina los talleres y procesos creativos en este espacio.

Según cuenta Meo, la construcción de estas varietés fue “un proceso colectivo, donde cada actor y actriz llevó al taller monólogos y escenas, algunas de autor y otras escritas de puño propio. Entre mates, lecturas y debates, cada uno eligió qué material quería trabajar, y a lo largo de dos meses de ensayos intensos, se fueron dando forma a las puestas en escena”.

“Morí sin Morir”, estrenada primero, se centra en un universo donde la muerte está siempre presente, jugando con la escena en un ir y venir entre lo trágico y lo lúdico. En tanto, “Fachada” explora la doble personalidad y la tensión entre lo que las personas muestran y lo que callan, esa máscara que muchas veces se interpone entre el ser y el parecer.

Ambas varietés combinan monólogos, escenas cortas y trabajos de creación colectiva, ofreciendo un mosaico teatral fresco, cercano y profundamente humano.

Las funciones se llevan a cabo los viernes a las 21:30 y los sábados a las 21:00 en El Varietal, aunque las entradas ya se encuentran agotadas, lo que da cuenta del interés que despiertan estas propuestas en el público local.

Quienes deseen seguir de cerca el trabajo de los elencos pueden hacerlo en redes sociales: @jolgorionocturno, @dispar.es y en la cuenta oficial del espacio, @el.varietal, donde se difunden no solo las funciones sino también los talleres y actividades que se realizan cada fin de semana.

En palabras de Gastón Meo, “la varieté es un formato que nos permite probar, arriesgar y jugar. Y ese espíritu de laboratorio, de búsqueda, es lo que finalmente termina conquistando al espectador”.