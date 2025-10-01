Matzkin entregó la ayuda prometida al hogar del Hermano Marcelo

En el dia de ayer, el municipio oficializó la ayuda a la obra del Hermano Marcelo, de lo recaudado en favor de su obra, en el Festival que se llevó a cabo los días 8 y 9 de agosto del presente año.

En dicha oportunidad habían actuado, en el Espacio DAM, las bandas musicales “Los Palmeras”, “La Mancha de Rolando”, “Rey Garufa” y la agrupación “La Zumada”, con miras a destinar lo recaudado para la construcción del nuevo Hogar “Sagrado Corazón de Jesús”, impulsado por el Hermano Marcelo Prado en la ciudad de Zárate y que estará ubicado en el Barrio El Mangrullo.

En esta primera etapa se construirá la estructura y techo del nuevo hogar.

Al respecto el intendente Matzkin manifestó que van a seguir apoyando, porque el trabajo del Hermano Marcelo así lo hace merecedor y que es él, en su carácter de titular del Hogar, quien será el encargado de ejecutar la obra, sin perjuicio de la rendición de cuentas ulterior, pero que él va a ser quien va a decidir como y con que proveedores lo hace.

Ayer, se dispuso la entrega de la totalidad de lo recaudado, y se instrumentó mediante el decreto municipal 472/26, y entre sus fundamentos figura que resulta imperioso colaborar con instituciones.