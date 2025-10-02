Matzkin junto a representantes de la facultad de Ingeniería de la UBA

El Municipio avanza en un convenio marco para la realización de un estudio y plan hidráulico en Zárate.

“El clima y los temporales recientes nos impone la obligación de no solo pensar en las soluciones para hoy, sino para las próximas décadas. Este trabajo va a llevar años, pero es nuestra obligación hacerlo”, puntualizó el Intendente Municipal.

En las últimas horas, el Intendente Municipal Marcelo Matzkin mantuvo un encuentro con las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires con el fin de avanzar en la elaboración de un convenio para la realización de un estudio y plan hidráulico en Zárate.

El trabajo llevará tiempo, pero se iniciará en la ciudad gracias a este convenio marco, y con el arribo de las autoridades de la cartera de ingeniería hidráulica para la realización de un estudio de situación en zonas que se ven afectadas los días de lluvias intensas y fuertes tormentas como las que se han registrado en el Partido.

Luego se analizará entre las partes las obras inmediatas que se deberán llevar a cabo, en base al mencionado estudio, con el objetivo de acompañar el crecimiento de Zárate.

Imágen de las inéditas lluvias de mayo en nuestra ciudad.