La obra de la Calle 17 a días de su finalización

La esperada obra de pavimentación, desagües pluviales y cordón cuneta de la Calle 17 se encuentra en su recta final, con un 85% de avance y una fecha estimada de finalización para el próximo mes.

El Secretario de Obras Públicas confirmó que el proyecto ya entró en su etapa de ultimación de detalles. “Ya estamos en la etapa final de la obra, ultimando detalles en bocacalles y preparando la pavimentación de la última cuadra”, afirmó Sergio Agostinelli.

Según los plazos manejados, se espera que la totalidad de la obra esté terminada en un lapso de 30 a 40 días.

La finalización de estos trabajos representará un avance significativo para el tránsito, la calidad de vida de los vecinos y la mejor circulación de agua.