Vecinos de San Felipe agradecieron al Intendente por las nuevas obras

El intendente Sebastián Abella visitó la sociedad de fomento de San Felipe, invitado especialmente por su comisión directiva y vecinos para agradecerle por las obras ejecutadas en los últimos años que transformaron la realidad del barrio.

Durante la reunión, los fomentistas destacaron la importancia de las mejoras de infraestructura realizadas como el asfaltado de calles, la construcción de cordón cuneta y la colocación de nueva luminaria por Laprida, desde Schweitzer y Balcarce, y Perito Moreno, Pasteur y Santa María de Oro entre Laprida y Del Pino. También las conexiones cloacales domiciliarias realizadas para terminar con las aguas servidas hacia la vía pública.

“Hoy nuestro barrio cambió gracias al acompañamiento del Municipio”, expresaron.

En tanto, el jefe comunal agradeció el apoyo que recibe de cada vecino al tiempo que señaló que “cada obra realizada es un paso hacia adelante en la transformación de la ciudad y la calidad de vida de los vecinos”.

Este encuentro del Intendente en los barrios se suma a las realizadas semanas atrás con las sociedades de fomento de los barrios 9 de Julio y Sarmiento, donde también los vecinos expresaron su reconocimiento por las obras llevadas adelante que mejoraron de manera significativa su vida cotidiana.