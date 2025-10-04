Seleccionan libro de autor zarateño para la Feria del Libro en Guadalajara, México

El abogado Zarateño Juan Pablo Ytalia, profesor, instructor de yoga y escritor del libro “DERECHO AL YOGA” (el caso concreto sos vos) de la editorial autores de argentina fue seleccionado para participar de La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, siendo esta la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural que se celebrara del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

Su libro fue seleccionado junto con otros 29 entre más de 8500 ejemplares para representar la calidad, diversidad y fuerza de la editorial.