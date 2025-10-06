Diego Santilli encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por la Libertad Avanza

La coalición formada por La Libertad Avanza-Pro, presentó ante la Junta Electoral la renuncia de quien hasta el domingo era el primer candidato, José Luis Espert y pidió que su reemplazante sea el político del PRO, Diego Santilli.

En la misma oportunidad expuso la necesidad de reimprimir las boletas para el acto eleccionario, que ya estaban impresas.

Mientras tanto, dirigentes de la oposición llevan a cabo distintas acciones que se contraponen con el pedido oficialista. Por ejemplo, Fernando Gray y su sector hicieron una presentación para rechazar los cambios en la Boleta Unica de papel, y Fuerza Patria indicó que hará lo mismo.

El argumento de estas intervenciones radica en el costo de la reimpresión de todas las boletas, ya que, recordemos, al votarse esta vez con la “boleta única”, la necesidad de reimpresión involucra a todos los candidatos de todos los partidos.

Y el costo no es una cuestión menor, ya que la operación de reimprimir todas las boletas ascendería a de 10 a 12 millones de dólares, y en el pedido de La Libertad Avanza no se aclaró quien asumiría el costo.

La normativa indica que, en caso de vacancia, renuncia o fallecimiento de un candidato, el reemplazo se realice por la persona del mismo género que le sigue en la lista, garantizando la alternancia de género y la paridad establecida en el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.

En este caso, la propuesta consiste en que Diego Santilli pase a ocupar el primer lugar de la lista, en reemplazo de Espert, y que se realicen los corrimientos ascendentes de los candidatos varones y mujeres en los lugares afectados por las renuncias, asegurando que la composición global de la nómina mantenga el equilibrio original.